La reconocida artista Rosalía, que actuará este sábado en el festival Ceremonia en México, explicó que tras muchos meses reflexionando sobre la apropiación cultural se ha dado cuenta de que es un tema de privilegio.

"No es que se me esté atacando a mí en concreto, si no a la situación de que haya personas que, como yo, hayan tenido la suerte de poder estudiar música, la que han querido. Y de tener opciones que otras personas no tienen", respondió a Efe en Ciudad de México.