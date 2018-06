La cantante española Rosana, que el miércoles ofrecerá en concierto en la capital dominicana, reveló hoy que cada una de sus canciones dicen algo de ella, aunque no necesariamente todas sean autobiográficas.

"Quien me conoce, me reconoce en mis canciones y quien no me conoce aprende a hacerlo a través de ellas (...) no hay una sola palabra que no hable de mi; todas muestran información de mi filosofía de vida, de mi actitud y de mi manera consciente de sentirme viva", dijo la intérprete en rueda de prensa.