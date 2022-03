Fotografía cedida por Warner del nuevo single de Rosendo, "No hay tregua". EFE

Rosendo ha abandonado momentáneamente su retiro para versionar en acústico la canción de Barricada "No hay tregua" en homenaje a su amigo Boni, cantante del legendario grupo de rock navarro, fallecido en enero de 2021 a los 58 años.

"No hay tregua, la vida corre y no respeta ¡Qué putada! Boni tenía que estar aquí, pero no fue posible. Nos dio lo mejor que tenía. Gracias compañero, te añoramos", afirma Rosendo en el comunicado de Warner que anuncia este nuevo single, ya disponible en plataformas, del disco tributo que se publicará el 6 de mayo.