Ilusionada y con ganas de disfrutar de una experiencia nueva, la cantautora española Rozalén, nominada a dos Latin Grammy, dijo a Efe que en Las Vegas (EE.UU.) se siente "no un poco nerviosa, sino muchísimo" como si estuviera en "el primer día de un campamento".

"A lo que estoy acostumbrada y disfruto son los conciertos, que es mi hábitat natural. Pero aquí la novedad me pone muy nerviosa. Me siento como el primer día de un campamento. Cuando eres niña y estás diciendo: 'Voy a caerles bien, podré andar con tacones, no me voy a tropezar, le voy a gustar a ese niño...'", explicó divertida.