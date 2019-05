10 may. 2019

EFE Venecia (Italia) 10 may. 2019

Gran muro de hormigón con unas concertinas en la parte superior, de la mexicana Teresa Margolles, una obra con la que alude al muro que quiere construir el Gobierno de Estados Unidos en la frontera con México, que se expone en la 58ª Bienal de Arte de Venecia, comisariada por el estadounidense Ralph Rugoff, que en una entrevista con Efe ha afirmado que el mundo vive tiempos convulsos y el arte no puede pararlos, pero sí "ofrecer un lugar para reflexionar sobre la complejidad del ser humano" y facilitar que la gente tenga una actitud diferente hacia estas realidades. EFE

El comisario de la 58ª Bienal de Arte de Venecia, el estadounidense Ralph Rugoff, afirma que el mundo vive tiempos convulsos y el arte no puede pararlos, pero sí "ofrecer un lugar para reflexionar sobre la complejidad del ser humano" y facilitar que la gente tenga una actitud diferente hacia estas realidades.

El actual director de la Hayward Gallery en Londres realiza esta reflexión en una entrevista con EFE, en la que explica por qué eligió para esta edición el tema "May you live in interesting times" ("Ojalá vivas en tiempos interesantes"), frase que Robert F. Kennedy pronunció en su viaje a Sudáfrica en 1966.