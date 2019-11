En el pulso que libran "el cantautor y el cantante de rock" que habitan dentro del líder de Rulo y la Contrabanda se destaca cada vez más el músculo del primero y así se percibe en el saldo final de los diez cortes que componen su más reciente disco, "Basado en hechos reales".

"Cada vez me cuesta más equilibrar los discos hacia el rock", reconoce su propio autor en una charla con Efe, un pensamiento que refutó uno de sus músicos cuando le dijo que este trabajo le estaba quedando "un poco down". "Pero es lo que sale y no puedo dejar de ser yo mismo", se disculpa Raúl Gutiérrez (Reinosa, 1979).