José Sacristán ha presentado hoy en el 21 Festival de Málaga su última película, "Formentera lady", el debut en la dirección del actor Pau Durá, unas horas antes de celebrar los 40 años de "Un hombre llamado Flor de Otoño": "No se qué tiene Málaga que siempre me pone al borde del desequilibrio emocional".

Cuarenta años que, para el veterano actor, no han cambiado lo básico: "Este oficio me permite volver a encontrarme con el crío que fui, cosa que no pienso perder hasta que me muera. Jugar a ser el gánster, el pirata, el mosquetero".