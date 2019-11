La cantante estadounidense Billie Eilish reveló este miércoles su nuevo sencillo "Everything I Wanted", la primera canción desde su disco debut en la que, con un ritmo difícil de sacar de la cabeza, vuelve a hablar del suicidio.

Se trata de su primer tema inédito desde "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", el álbum que catapultó su carrera y le puso en el centro de la escena musical mundial del "dark pop".