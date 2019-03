El director del largometraje de animación "Buñuel en el laberinto de las tortugas", Salvador Simó, aseguró en una entrevista con Efe que el genio aragonés hoy "no podría hacer cine" porque resulta "muy arriesgado" rodar filmes "políticamente incorrectos" y porque la industria "se ha comercializado muchísimo".

"Ahora hacer películas políticamente incorrectas es muy arriesgado. Buñuel ahora no podría hacer cine, no le dejarían hacer sus películas porque no son comerciales", comenta Simó, que hoy ganó por su filme los premios a mejor director y mejor productor en el foro Cartoon Movie, el más importante del sector en Europa.