El cineasta Sam Raimi está negociando con Marvel su incorporación a la película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta que dará continuación a "Doctor Strange" (2016), informó hoy el medio especializado Variety.

Scott Derrickson, que ya dirigió la primera película sobre Doctor Strange, iba a ponerse al frente también de esta secuela, pero a comienzos de enero anunció que abandonaba el proyecto.