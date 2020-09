Sam Smith publicará el 30 de octubre su tercer disco de estudio, que debería haberse lanzado la pasada primavera con el título de "To Die For" y que, a causa de los estragos de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo, finalmente llevará por nombre "Love Goes".

El anuncio, realizado este viernes por su discográfica, ha coincidido con el lanzamiento de un nuevo tema extraído de su próximo álbum, "Diamonds", que narra "una desafiante historia de amor vivida sin remordimientos" y cuenta con un videoclip dirigido por Luke Monaghan, cocreador del emblemático "How Do You Sleep".