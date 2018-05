Fotografía facilitada por el representante de Sangre Ibérico, José Gonçalez, de los integrantes del trío musical, Paulo Maia (i), André Amaro (c) y Alexandre Pereira (d), que se dieron a conocer en Portugal en 2016 por llegar a la final del programa televisivo "Got Talent" y lanzarán este mes su primer disco, que lleva el nombre del grupo y está compuesto de 12 canciones en las que mezclan el flamenco español y el fado portugués. "El origen de mi familia es de la provincia de Salamanca y por eso me gusta tanto el flamenco", ha explicado hoy a Efe André Amaro. EFE