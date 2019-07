Wendy Ramos, quien debuta en el cine con "Padre no hay más que uno", la nueva apuesta de Santiago Segura, una comedia familiar que tiene como eje el reconocimiento al trabajo en equipo, fundamental para sacar adelante una familia de cinco hijos, durante la presentación de la cinta este miércoles en Madrid. EFE/ Paco Campos

Santiago Segura, actor, director y productor de la saga más taquillera del cine español, las cinco películas de Torrente, que apuesta ahora por las comedias familiares con "Padre no hay más que uno", un reconocimiento al trabajo en equipo, fundamental para sacar adelante una familia de cinco hijos, acompañado del elenco protagonista, durante la presentación de la cita este miércoles en Madrid.

Santiago Segura, actor, director y productor de la saga más taquillera del cine español, las cinco películas de Torrente, que apuesta ahora por las comedias familiares con "Padre no hay más que uno", un reconocimiento al trabajo en equipo, fundamental para sacar adelante una familia de cinco hijos, acompañado de la actriz Toni Acosta, una de las protagonsitas, durante la presentación de la cita este miércoles en Madrid.

Santiago Segura, que este año cumple treinta haciendo cine, debuta este verano en la comedia familiar con "Padre no hay más que uno", la muestra, dice, de que "el humor puede ser ácido y chispeante, y blanco".

"No me parece tan diferente de Torrente", afirma el director en una entrevista con Efe en la que se declara incapaz de hacer una película que no le haga gracia a él.