El director de cine aragonés, Carlos Saura (c), junto a las cineastas Carla Simón (d) y Arantxa Echevarría (3i), y la guionista Paula Ortíz (2d), entre otros, durante el acto celebrado en la Academia de Cine, hoy en Madrid. EFE

Tras su enorme aportación a la historia del cine en las últimas seis décadas, Carlos Saura ha sido homenajeado hoy por la Academia mediante un encuentro con los directores Arantxa Echevarría, Paula Ortiz, Gustavo Salmerón y Carla Simón.

"El 80 % del cine que he hecho no lo harían los productores de ahora, ha cambiado mucho todo. Antes, los productores arriesgaban más, pero esas personas ya no existen", ha afirmado el director de cine, fotógrafo, dibujante y escritor aragonés de 86 años durante el acto en la sede de la Academia.