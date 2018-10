La banda irlandesa The Cranberries ha publicado hoy la reedición de su álbum de debut, "Everybody Else Is Doing It So Why Can't We?", lanzado originalmente hace 25 años y cuya revisión interrumpieron abruptamente cuando el pasado mes de enero se produjo la muerte de su vocalista, Dolores O'Riordan.

"Después de pensarlo mucho, hemos decidido acabar lo que empezamos. Este proyecto lo iniciamos juntos como banda, con Dolores, y debemos seguir adelante para terminarlo", declaró el miembro del grupo Noel Hogan en marzo, después de que su compañera se ahogara en la bañera de su hotel en Londres cuando estaba ebria.