Sin padrinos, aunque en su último disco aparezca arropado por C. Tangana y por una multinacional, Sen Senra se ha convertido en uno de los valores más pujantes de la nueva escena musical flirteando con el r&b en español, pero sobre todo dejándose fluir sin una hoja de ruta que, de momento, lo llevará ya en 2022 al multitudinario Wizink Center de Madrid.

"En realidad no me gusta conocerme demasiado a nivel musical. No quiero saber lo que voy a hacer de aquí a un año, sino sorprenderme a mí mismo y no ponerme pautas", declara a Efe el gallego tras la publicación de su esperado EP "Corazón cromado" (Universal Music), que de momento sí mantiene la senda musical del previo "Sensaciones" (2020).