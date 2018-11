El cantautor catalán Joan Manuel Serrat ha afirmado hoy en Santiago de Chile que mantiene su pensamiento crítico con respecto a la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017.

"Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos", ha explicado.