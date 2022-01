Sharon Corr presentará su más reciente disco, "The Fool And The Scorpion", en una gira por España que recorrerá cinco ciudades, con inicio el 21 de enero en el Auditorio Municipal de Avilés (Asturias), según ha informado su oficina.

El Palacio de Congresos de La Rioja, en Logroño, será su siguiente parada el 22 de enero como parte de los actos del Xacobeo 21-22. Le tomarán el relevo el 23 de enero el Teatro Infanta Isabel de Madrid, dentro de Inverfest, el 27 la sala Barts de Barcelona como parte del Festival Mil·lenni y el 28 el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.