La cantante Sharon Corr está de gira por España, país en el que vive desde hace unos años, con un regreso a los escenarios, en el que destaca los efectos beneficiosos de la música en cualquier persona: “No es solo una terapia para mí, lo es para todo el mundo”, afirma la vocalista, en una entrevista con EFE.

Sharon Corr formó parte de The Corrs, banda que se dio a conocer en todo el mundo a finales de los años 90,y ahora gira con el que ya es su tercer disco de estudio en solitario, "The Fool and the Scorpion", lanzado en septiembre del año pasado.