Shawn Mendes será el protagonista de un nuevo documental de Netflix sobre su carrera musical, que tomará el testigo de las cintas dedicadas anteriormente a otras estrellas del pop como Taylor Swift, Lady Gaga y Beyoncé.

"In Wonder" es el título de la película que la plataforma de "streaming" estrenará el 23 de noviembre, apenas una semana antes de que el canadiense publique su último disco, "Wonder", el 4 de diciembre.