La J. Teixi Band, grupo de referencia del blues, soul y R&R español, ha reeditado el álbum "Showtime" que capta toda la fuerza de su directo y un sonido todavía más 'vivo' remasterizado en vinilo, el plus de un CD con las 13 canciones del concierto y la propina de dos interesantes bonus.

Es precisamente sobre el escenario donde este cuarteto madrileño se ha sentido siempre más a gusto desde que provenientes de dos bandas ya míticas como Mermelada y Los Elegantes decidieron juntarse a finales de los 90.

Presentación en la sala Fun House

Javier Teixidor, guitarra, voz y principal compositor; Daniel Montemayor, bajo y coros, y los Elegantes Emilio Galiacho, teclas y coros y Charly Hens, batería y coros, arropados por una colosal banda de vientos, revivirán lo mejor de su repertorio con especial atención a "Showtime" y muchas otras sorpresas en la sala Fun House de Madrid (https://www.funhousemusicbar.com/) los días 27 y 28 de marzo.

"Siempre he creído que en la carrera de toda banda tiene que existir al menos un disco en directo, y éste es uno de los que más nos gusta. Cuando escuchamos las grabaciones nos sorprendieron muchas cosas que nunca habríamos intentado hacer en el estudio y, sin embargo, en directo no sólo las hicimos, sino que sonaban bestiales“, explica a EFE Teixidor.

"Eres la lluvia", "Necesitas algo", "Calles quemadas", "Sentado en la esquina", "Atrapado", "Nacional VI", canciones propias imprescindibles suenan plenas de fuerza y garra, así como versiones que potencian su estilo Rhythm And Blues como "Going To A Go-Go (Smokey Robinson & Miracles), "Sólo puedo" (Otis Rush), ¿De qué vas? (Fabulous Thunderbirds) y la eterna de Van Morrison Gloria, que supone el colofón lleno de adrenalina y participación con el público.

”Recuerdo que era un invierno con mucho frío, pero el escenario se puso a más de cien grados y subiendo", destaca Teixi, que deja la puerta abierta a un nuevo disco: "pero buscando las esencias , cuatro músicos tocando y grabando en directo con canciones limpias, potentes y salvajes”.

Invitados de lujo

Para que la fiesta fuera completa contaron con invitados de lujo como Álvaro Urquijo (Secretos), Juanma del Olmo (Elegantes), Carlos Segarra (Rebeldes), Javier Andreu (La Frontera) y la tremenda armónica de Ñako Goñi.

“Nos rodeamos también de una banda de vientos espectacular. Era la primera que tocábamos con una sección de saxos, trompetas, trombón… y nos pareció brutal. Nos dio el sonido que estábamos buscando, compacto , duro y fresco, y el resultado superó nuestras expectativas", comenta Teixidor.

La reedición de "Showtime" incluye la guinda en el CD de su particular y bluesera revisión de un tema oscuro de Siniestro Total, "Por un amor". "Hace unos años, ellos hicieron un tema de mi primera época, “Las seis de la mañana” de Mermelada, y cuando Diego RJ del Sótano de Radio 3 nos sugirió la idea nos pareció genial".

Presentar la reedición de "Showtime" en Fun House es una apuesta muy apetecida por la J. Teixi Band: "Nos encantan los garitos pequeños, es donde nació el Pubrock de los últimos setenta primeros ochenta y lo amamos”.

En cuanto a la escucha del disco, la sugerencia de Teixidor es más que clara: ”Recomiendo escucharlo acompañado, con un vaso de buen vino, una pareja que se arrime lo suficiente y el sonido a toda pastilla, no me hago responsable“. EFE