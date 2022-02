La escritora y directora norteamericana Sian Heder quería explorar la cultura sorda de una "manera auténtica" en su nueva cinta, "CODA", un conmovedor drama sobre una adolescente oyente y su familia sorda que, tras pasar por Sundace y recibir tres nominaciones a los Óscar, llega ahora a las salas españolas.

"La cultura sorda no es solo un idioma, hay muchos elementos más allá de eso que son puramente hermosos y yo sentí que quería explorarlos y llevarlo a la gran pantalla. La lengua de señas es un lenguaje muy cinematográfico, además, es muy visual y me sorprende que no se haya usado antes o no se use de una manera más frecuente", explica en una entrevista con EFE la directora, que confiesa que quería hacer una película "muy personal".