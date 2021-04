Hay uniones en el cine que están destinadas a repetirse, como la de James Cameron con Sigourney Weaver. Un combo que surgió en "Aliens" (1986), regresó en "Avatar" (2009) y volverá con las tres secuelas programadas sobre el universo de Pandora.

"Trabajar con James Cameron es siempre estimulante, no sabes lo que esperar excepto que no será fácil", explicó Weaver, la "madre de la ciencia-ficción", durante una videollamada con Efe por el estreno de "Secret of the Whales" este jueves, Día de la Tierra.