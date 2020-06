El escritor Lorenzo Silva está convencido de que sin la Guardia Civil, esos "forasteros" o "españoles no vascos" que lucharon contra ETA, la historia "no habría acabado como acabó" y en el País Vasco no existirían "la paz, la libertad y el ejercicio pacífico de sus derechos".

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha reivindicado a estos guardias civiles en la presentación de "El mal de Corcira", la décima entrega de la serie de novela negra protagonizada por sus emblemáticos personajes del instituto armado Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, que ha llegado este martes a las librerías.