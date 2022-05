29 may. 2022

EFE Carlos Rosique Alicante 29 may. 2022

El músico y cantante Antón Álvarez, mas conocido como "C. Tangana", durante su actuación en el Spring Festival celebrado este sábado en Alicante. EFE / Manuel Lorenzo

Ni canta, ni afina, o eso dicen, porque a pesar de ello, C. Tangana ha vuelto a triunfar, esta vez en su primer festival del verano, el Spring Festival de Alicante, al que ha llevado un nuevo show, que no es sino la versión reducida de su 'Sin cantar ni afinar tour'. Y es que si algo funciona, mejor no tocarlo.

El resultado de este primer festival para el madrileño fue el mismo que el de un concierto: el éxito del artista del momento, que empezó su actuación con "Still Rapping" para demostrar que no había perdido su esencia y que siguió con "Te olvidaste", en un show en el que no se dejó ninguno de sus -muchos- éxitos y que estuvo acompasado en todo momento por un castillo de fuegos artificiales.