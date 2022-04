El periodista Jon Sistiaga se estrena en su primera novela, "Purgatorio", en el uso de la ficción para "dar una patada" a la "amnesia colectiva" con la que inexplicablemente, a su juicio, se vive en Euskadi tras el fin de ETA, pese a que muchos adolescentes no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco y siga habiendo víctimas esperando "perdón y respuestas".

"Me ha salido una novela entre Baroja y Tarantino que no he necesitado documentar porque nací a la vez que ETA y he cubierto el conflicto vasco durante 30 años, y en la que, gracias a la ficción, he podido saltarme las reglas del 'off the record' para contar lo que muchas veces estaba vedado", ha comentado este miércoles en la presentación en rueda de prensa de su primera, y quizás no última, incursión novelística.