Fotografía cedida por Apple donde aparece la cineasta Sofia Coppola mientras habla con el actor Bill Murray durante el rodaje de la película "On The Rocks" que se estrena esta semana en Apple TV+. EFE/Apple

Fotograma cedido por Apple donde aparece el actor Bill Murray como Felix y la actriz Rashida Jones en el papel de su hija Laura, durante una escena de la película "On The Rocks" que se estrena esta semana en Apple TV+. EFE/Apple

La cineasta Sofía Coppola y el actor Bill Murray vuelven a formar el tándem creativo de "Lost in Translation" en la comedia "On The Rocks", una cinta sobre el reencuentro de un padre y una hija en medio de una ruptura amorosa que recuerda a los enredos neoyorquinos de Woody Allen.

Murray y Rashida Jones ("Parks and Recreation", "The Office") protagonizan la última cinta de la directora que navega entre las diferencias que dos generaciones tienen sobre el amor, los hijos, las expectativas profesionales y vitales.