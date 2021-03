La bailarina Sonia Ebiole se enfrentará este fin de semana al enorme reto de estar 24 horas sin parar de bailar (desde las nueve de la mañana del sábado hasta el domingo a la misma hora) con el objetivo de recaudar fondos a favor de las escuelas de danza más afectadas por las restricciones derivadas de la covid-19, una acción que ha titulado “Look at me now".

“Como bailarina profesional que se ha criado y crecido en las escuelas, me duele ver cómo están sufriendo por la pandemia. Muchas han tenido que cerrar porque no podían mantenerse, sobre todo en Cataluña donde las restricciones han sido más duras, así que he decidido aportar mi granito de arena para ayudarlas, ya que me han dado tanto en mi vida”, asegura a EFE una emocionada Ebiole sobre un evento que se podrá seguir desde sus redes sociales (@sonione en Twitter).