El director italiano Paolo Sorrentino, Óscar por "La Grande Bellezza" (2014), dirigirá una nueva cinta titulada "È stata la mano di Dio" (Ha sido la mano de Dios, en español), con la que vuelve a su Nápoles natal y que será distribuida por Netflix.

La productora "The Apartment" confirmó este nuevo trabajo de uno de los directores italianos más afamados del momento, autor de series como "The Young Pope" (2016) y "The New Pope" (2020).