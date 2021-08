Fotograma cedido hoy por Sony Pictures que muestra una escena de la película "Spider-Man: No Way Home", que llegará a los cines el próximo 17 de diciembre. "Spider-Man: No Way Home", la tercera cinta del superhéroe arácnido con Tom Holland como protagonista absoluto, presentó este lunes su primer y esperado tráiler en Las Vegas (EE.UU.) durante la CinemaCon, la cita de negocios sobre la gran pantalla más importante del mundo. EFE/Sony Pictures /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)