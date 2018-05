Steven Spielberg y Leonardo DiCaprio negocian actualmente con el estudio Lionsgate para trabajar juntos en una biografía sobre Ulysses S. Grant, una película que sería su segundo trabajo en común tras "Catch Me If You Can" (2002), informó hoy el blog especializado Deadline.

Lionsgate y Appian Way, productora de DiCaprio, adquirieron en noviembre del año pasado los derechos cinematográficos sobre el libro "Grant", de Ron Chernow, que está siendo adaptado a la gran pantalla por David James Kelly.