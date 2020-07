Fotografía sin fecha cedida por NEON16 que muestra a los artistas Tainy (i) y J Balvin (d), junto a SpongeBob (c). J Balvin y Tainy se han sumergido en el mundo de Bob Esponja con "Agua", la primera probadita de un nuevo capítulo en la historia de la música latina. EFE/NEON16

J Balvin y Tainy se han sumergido en el mundo de Bob Esponja con "Agua", la primera muestra de un nuevo capítulo en la historia de la música latina. Se trata del primer sencillo de la banda sonora de "The Spongebob Movie: Sponge on the run", producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16.

De "Paramount Pictures -el estudio cinematográfico que ha hecho la película con Nickelodeon- nos escribieron para que hiciéramos el 'remix' de la canción principal y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película", reveló a Efe Lex Borrero, presidente de NEON16, la primera empresa latina en encargarse de la música de una película importante de Hollywood.