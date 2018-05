La legendaria banda británica de los años setenta y ochenta Status Quo ha transportado esta noche a su público de Canarias a la edad dorada del rock en el segundo concierto de su nueva gira europea, con un historial de canciones universales que no defraudaron a sus incondicionales.

Francis Rossi, Andrew Bown, John "Rhino" Edwards, Leon Cave y Richie Malone han hecho vibrar a 2.000 personas en el Gran Canaria Arena con "The last night of the electrics", en un recital que demostró una vez más el talento de un grupo icónico del puro rock and roll, con inclinaciones hacia el hard rock y el boogie rock.