Los componentes de Stay Homas, Guillem Boltó (d), Klaus Stroink (i) y Rai Benet (c). EFE/ Quique García

Como en el videoclip de su canción "Let it out", el trío Stay Homas tiene muchas ganas de salir volando de la terraza donde estuvieron encerrados durante el confinamiento y mañana sacan a la luz un disco titulado "Agua", con el que esperan navegar libremente por el mundo, según han dicho en una entrevista con Efe.

Stay Homas son Klaus, Guillem y Rai, tres músicos que viven juntos en un piso de Barcelona y que durante el primer estado de alarma decidieron matar el tedio del confinamiento componiendo canciones, grabándolas en vídeo en la terraza de su casa y colgándolas en las redes; una iniciativa que el público recibió como agua de mayo y que les ha hecho tremendamente populares dentro y fuera de nuestras fronteras.