"Un libro de culto, pero no para cultos", así es "Stephen King. Guía ilustrada del maestro del terror", la biografía que va más allá de la vida de este autor que nos ha hecho temblar de miedo con una literatura del más alto nivel que, quizá por haberse convertido en popular, no está reconocida como se merece.

Quizá sea este el motivo de más peso para que el padre de "It" o "Carrie" no esté en la quinielas de ninguno de los más prestigiosos premios de literatura, pero quizá también ésta no sea una de sus mayores preocupaciones porque King (Maine, Estados Unidos, 1947) ha conseguido algo que muchos autores y autoras solo pueden soñar: ser un escritor de "culto" con más de 350 millones de ejemplares vendidos.