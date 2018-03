Fotografía facilitada por la productora Warner Bros, del cineasta Steven Spielberg (d), en el set de rodaje de su nueva película, "Ready Player One", junto a los actores Tye Sheridan ("Mud") y Olivia Cooke ("Bates Motel"), que protagonizan esta ambiciosa película de ciencia-ficción que, según explicó a Efe, le ayudó a despertar de nuevo su imaginación. EFE

El gran rey del espectáculo y la fantasía en Hollywood está de vuelta. Tras varias cintas históricas sobre periodismo o política, Steven Spielberg estrena "Ready Player One", una ambiciosa película de ciencia-ficción que, según explicó a Efe, le ayudó a despertar de nuevo su imaginación.

"La imaginación necesita estirarse. Mi imaginación me demanda ir un poco más lejos de que lo que fue en la última película y he estado haciendo muchos dramas históricos que no requerían imaginación: requerían precisión histórica y comprobación de los hechos, más como un periodista contando una historia que como un cineasta extendiendo su imaginación", argumentó.