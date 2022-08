El músico británico Sting entusiasmó a las 15.000 personas que abarrotaron esta noche la plaza de toros de Murcia en el inicio de una minigira española en la que hace repaso de su carrera en solitario y con The Police y cuyo repertorio concluye con el tema "Fragile" que dedica a Ucrania.

Comenzó el concierto con una versión entusiasta de “Message in a bottle” de The Police, a pesar de que no llegó a mencionar siquiera al grupo, y a lo largo de la noche irían cayendo “Every little thing she does is magic”, “Walking on the moon”, “So Lonely”, “King of pain”, “Every breath you take”, y “Roxanne”, las cuales hicieron enfervorecer a los asistentes.