Universal Music ha anunciado el lanzamiento el próximo 27 de noviembre de un nuevo álbum de Sting titulado "Duets" que, como su nombre indica, recogerá algunas de sus colaboraciones con otros artistas, como Eric Clapton, Annie Lennox o Julio Iglesias.

Se trata de 17 cortes que arracan con "Little Something" junto a Melody Gardot y que recupera cortes como "Desert Rose" con Cheb Mami, "Rise & Fall" con Craig David, "Whenever I Say Your Name" con Mary J. Blige, así como "L'amour C'est Comme Un Jour" con Charles Aznavour y "My Funny Valentine" con Herbie Hancock.