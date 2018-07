El británico Sting y el jamaicano Shaggy han presentado en Cap Roig su fusión en forma de álbum, titulado "44/876", en un concierto plagado de ritmo reggae y éxitos de The Police.

Las más de 2.000 personas que llenaban las gradas de este festival han bailado al son de los últimos temas publicados por ambos artistas, pero también de grandes clásicos de la carrera de Sting como "Every breath you take", "Englishman in New York" o "Roxanne".