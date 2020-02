Para Javier Reverte el mundo de los viajes es "una aventura", sobre todo si el que viaja es él y se deja llevar hasta el punto de no saber lo que le va a pasar. Por eso en su nueva obra, "Suite Italiana", el escritor se alía con Thomas Mann, James Joyce o Rilke para llevarnos por Venecia, Trieste y Sicilia.

"Son tres lugares de Italia que me fascinan", reconoce este escritor madrileño que no duda en afirmar que China no le gusta (lo dejó claro en "Un verano chino") y que de Alemania y Austria no "piensa" escribir ni una línea. Sin embargo, con Italia no le sucede igual porque se trata de un país que, junto con Irlanda, le "fascina" hasta el punto de que éste es el segundo libro que escribe sobre él ("Un otoño romano").