18 may. 2021

EFE Madrid 18 may. 2021

La debutante Magdalena Kolesnik presta su cincelado cuerpo y la inocencia de sus limpísimos ojos azules a la 'influencer' polaca del fitnes Sywlvia Zajac, protagonista de la película "Sweat", que dirige Magnus Von Horn, donde se muestra un curioso retrato de las redes sociales, sin que se juzguen ni se valoren.

Pero el espectador no debe esperar el reflejo de una "celebrity" vulgar. Es importante que Zajac "no sea demasiado vociferante, ni excesiva, para no despertar envidias que alejen a los seguidores; en realidad, en el fondo -reflexiona Kolesnik-, esta forma de mostrarse tiene que ver con el capitalismo y el hecho de que tu cuerpo es tu trabajo y el producto que vendes, tú misma".