Sylvester Stallone volverá a "Rocky" para narrar un documental sobre la grabación de la cinta que, con bajo presupuesto, se convirtió en una de las más taquilleras de 1976 y ganó tres Premios Óscar, incluido el de mejor película.

Con el título "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic",el filme recordará cómo un joven Stallone escribió el guion, protagonizó el rodaje y recibió un éxito que le lanzó al estrellato de Hollywood.