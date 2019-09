La directora Malgorzata Szumowska posa este lunes en la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película "The other lamb", que compite en la sección oficial del certamen. EFE/Javier Etxezarreta

La directora Malgorzata Szumowska (c), las actrices Raffey Cassidy (i) y Denise Gough, posan este lunes en la 67 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde presentan su película "The other lamb", que compite en la sección oficial del certamen. EFE/Javier Etxezarreta