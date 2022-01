La escritora argentina, autora del exitoso ensayo "El fin del amor. Amar y follar en el siglo XXI", Tamara Tenenbaum, vuelve con su nuevo libro "Todas nuestras maldiciones se cumplieron", en el que revisita su pasado judío y pone el foco en la importancia que tuvo para ella vivir rodeada de mujeres.

"Es lo que formó mi carácter. Ser mujer y criarse entre mujeres para mí es estar en una permanente investigación y comparación de todas las formas en las que una podría ser y no es. Eso me pasa mucho con mi mamá, mis hermanas. Qué impresionante que sean tan distintas de mí. Me pasa con mis amigas, por eso me interesan tanto las amigas de mi mamá. Me interesa mucho ver cuántas formas posibles de ser mujer hay tan distintas de las mías", afirmó hoy en la presentación del título a través de zoom.