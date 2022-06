El cantante australiano Kevin Parker, de Tame Impala, durante el concierto que ofrece en la primera jornada del festival Primavera Sound, hoy jueves en el Parc del Fòrum de Barcelona. EFE/Alejandro García People enjoy a concert at the Poble Espanyol Primavera Sound festival in Barcelona, Spain, 01 June 2022. EFE/ ALEJANDRO GARCIA