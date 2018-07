El cineasta Quentin Tarantino estrenará su película "Once Upon a Time in Hollywood" el 26 de julio de 2019, dos semanas antes de la fecha original de su lanzamiento, que estaba previsto para el 9 de agosto de ese año, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Con este cambio, la cinta protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ya no se estrenará en el 50º aniversario del asesinato de la actriz Sharon Tate, un crimen que forma parte del argumento de esta película.