2 may. 2019

EFE París 2 may. 2019

La última película de Quentin Tarantino, "Once upon a time... in Hollywood", competirá por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, en una edición a la que también se suman filmes del mexicano Gael García Bernal, el chileno Patricio Guzmán y el franco-argentino Gaspar Noé.

La organización del certamen anunció este jueves las nuevas inclusiones que completan la competición oficial del certamen (que comienza el 14 de mayo): el filme de Tarantino y "Mektoub, my love: Intermezzo", del tunecino Abdellatif Kechiche.