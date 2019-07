Fotografía cedida por Sony Pictures donde aparecen, de izq. a dcha., el director Quentin Tarantino y los actores Brad Pitt, Margot Robbie y Leonardo DiCapriO, mientras posan a su llegada a la alfombra roja dEL estreno de su película "Once Upon A Time in Hollywood" la noche del lunes 22 de julio en el Teatro Chino en Hollywood, California (EE.UU.). EFE/Eric Charbonneau/Sony Pictures