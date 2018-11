La mezzosoprano Teresa Berganza ha recogido hoy la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en un homenaje que la madrileña entiende como “un acto de amor y de cariño” que, asegura, no podrá olvidar. “Este va a ser uno de los momentos más importantes de mi vida”, ha dicho la diva muy emocionada.

“Cuando he abierto esa puerta, con el aplauso que he sentido me ha dado un escalofrío en todo mi cuerpo y en toda mi alma. He sentido una emoción enorme que no podré olvidar”, ha dicho Berganza, que con sus palabras ha puesto en pie a toda la sala.