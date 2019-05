19 may. 2019

EFE Cannes (Francia) 19 may. 2019

Terrence Malick apabulló hoy en Cannes con su nueva película, "A Hidden Life", una espectacular, conmovedora y emocionante historia que ha recibido el aplauso unánime de la crítica y que sitúa al director como el gran favorito para hacerse con su segunda Palma de Oro.

La consiguió en 2011 por "The Tree of Life" ("El árbol de la vida") y parece difícil que no repita en esta edición de Cannes, aunque aún quedan películas importantes por competir, como los trabajos de Quentin Tarantino o los hermanos Dardenne.